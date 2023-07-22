Son dakika: Adana’da HÜDA PAR’a alçak saldırı! İl Sekreteri Sacit Pişkin hayatını kaybetti...

BAKAN YERLİKAYA: OLAYLA İLGİLİ TAHKİKAT DEVAM ETMEKTEDİR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 17.40 sıralarında HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına A. S. isimli şahıs tarafından bıçaklı bir saldırı düzenlenmiştir. Saldırıda yaralanan HÜDA PAR Adana İl Başkanı Sayın Salih Demir'e acil şifalar, saldırıda hayatını kaybeden İl Sekreteri Sacit Pişgin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalanıp gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadelerini kullandı.