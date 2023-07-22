Ümit Özdağ’dan muhalefeti karıştıran ’gizli protokol’ ile ilgili yeni açıklama! Meral Akşener videosu yayınladı: Konu kapanmıştır

GİZLİ PROTOKOL SONRASI MUHALEFET BİRBİRİNE GİRDİ

Kılıçdaroğlu'nun 6'lı masadaki ortaklarını yok sayarak yaptığı gizli protokol muhalefeti karıştırdı. İYİ Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nden peş peşe çok sert açıklamalar geldi.

İYİ Partili Bilge Yılmaz, "Kendi adıma, geride bıraktığımız seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına engel olamadığım için milletimizden samimi olarak özür diliyorum. Ve bu özrü, sadece seçimleri kaybettiğimiz için değil aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı elde etmek ve seçimleri kazanmak için kullandığı yöntemlerle yeteri kadar mücadele edemediğim için diliyorum." derken, Gelecek Partisi'nin Sözcüsü Serkan Özcan, "Görmek istediğimiz İçişleri Bakanlığı yerli Wilders modeli miydi? İyi ki kazanamamışız." ifadelerini kullandı. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu ise, "Güveni zor inşa edersiniz ama çok kolay harcarsınız. Bu kadar kolay harcanmamalıydı." dedi.