Yeşil vatan emin ellerde

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yeşil vatanı son birkaç senede geliştirilen yerli sistemler sayesinde savunuyor. SABAH, 24 saat mesai anlayışıyla çalışan OGM personelinin orman yangını nöbetini tuttuğu Ankara'daki Yangın Takip Merkezi'ne girdi. SABAH, Türkiye'nin ve dünyanın ciğerlerini koruyan görünmez kahramanların takip odasında olası yangınların nasıl belirlendiğini, yangına ilk müdahalede nasıl bir yol izlendiğini ve yangının ne gibi sebeplerle çıktığını detaylarıyla inceledi.Türkiye, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Orman Genel Müdürlüğü işbirliğinde Antalya'da kurulan Türkiye Uluslararası Yangın Eğitim Merkezi'nde 30'dan fazla ülkeden 300'e yakın uzmana eğitim veriyor. FAO'yla yapılan görüşmeleri devam eden merkezin Türkiye olması halinde, dünyadaki büyük yangınlar yerli yazılım sistemleriyle organize edilecek.Ormanlar, termal kameralarla dakikada 3 buçuk milyon hektar alanı tarayabilen İHA'lar, İnsansız Yangın Gözetleme Kulesi'ndeki yaklaşık 400 tane kule kameralarıyla ve yerli yazılımlarla son birkaç senede kullanılmaya başlanan sistemlerle yangın riskine karşı 7/24 izleniyor. Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi, bölge bölge nem, sıcaklık ve rüzgâr ölçütlerini dikkatle inceleyerek risk oluşturan bölgeleri tespit edip yangın söndürme ekiplerini uyarıyor. Yapay zekâyla yangının yayılma hızı, nerelere ulaşabileceği gibi ayrıntıları da görebilen OGM personeli bu tahminlere göre en doğru yangın söndürme yolunu belirliyor.Yerli yazılımla ilk defa Çanakkale ve Hatay'daki yangınlarda kullanılan Karar Destek Sistemi, yangın bölgesindeki meteorolojik verileri, topografik verileri ve ağaç türünü tespit ederek yapay zekâyla yangının kaç saat ya da kaç dakika sonra hangi köyleri tehdit edeceği bilgisini veriyor. Sistem sayesinde son çıkan Çanakkale ve Hatay'daki orman yangınlarında köyler, yangın ulaşmadan boşaltıldı. Yangının çıktığı anda, araç takip sistemiyle bölgeye en yakın araç, yine en yakın yangın söndürme su kaynağına yönlendirerek yangına müdahale ediyor. Orman yangınlarıyla mücadelede envanterini her geçen gün güçlendiren OGM, 69 helikopter, 20 uçak, 8 İHA, toplam 10 binleri bulan arazöz, su ikmal aracı, ilk müdahale aracı, dozer, treylerle yangınlarla mücadele ediyor.