‘Türkiye’siz rota başarılı olmaz’

Başkan Erdoğan'ın, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun önümüzdeki günlerde Türkiye'ye yapacağı kritik ziyaretle ilgili "Berat Albayrak döneminde atılan, Avrupa'ya giden doğalgazın Türkiye'den geçmesi projesini konuşacağız" sözleri, gözleri Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde başlatılan milli enerji politikalarına çevirdi. Albayrak, İsrail gazı için yaptığı temasları 'Burası Çok Önemli' adlı kitabında, detaylıca anlatmıştı. Albayrak kitabının 116. sayfasında, "Bakanlığımız döneminde bölgemizde enerji ticareti açısından en güncel ve önemli görülen konu Doğu Akdeniz'de İsrail tarafından keşfedilen doğalgazın Avrupa'ya taşınmasıydı. İki ülke arasındaki ilişkilerin durumu ve Rum kesiminin tutumu nedeniyle bu gazın Avrupa'ya taşınması için 'Türkiyesiz' rotalar çalışılsa da, bu kapsamda toplantılar, anlaşmalar yapılsa da, farklı rotalar üzerinden Doğu Akdeniz doğalgazının Avrupa'ya taşınması fikrinin başarıya ulaşmasının imkânsıza yakın olduğunu dönemimizde defaatle dile getirdik" ifadelerini kullandı.Doğalgaz ihracatı konusunda iki ülke arasında görüşmeler yaptıklarını da aktaran Albayrak, "Ekim 2016'da, 23. Dünya Enerji Kongresi'ne ev sahipliği yaptığımız dönemde katılımcılardan İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz ile yapmış olduğumuz görüşmenin önemli olduğuna inanıyorum. İsrail ile Türkiye arasında kurulması planlanan hatta, iki ülkenin doğalgazının da dahil edilebileceği konularını konuştuk" ifadeleriyle tarihe not düştü.