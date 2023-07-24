13 kişi kapasiteli minibüse 34 kişi bindirdiler... Düzensiz göçmenleri ahırlarda beklettiler

Ankara Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, İran ülkesi üzerinden Ağrı ve Van'ı kullanarak ülkemize kaçak giriş yapabilecek, kimlik ve pasaportları bulunmayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışma gerçekleştirildi.

BALIK İSTİFİ SEYAHAT

Malatya'dan yola çıkarak İstanbul'a ayasadışı yollarla giriş yapan düzensiz göçmenlerin minibüs ile taşıdığının tespit etmesinin ardından Ankara- Niğde Otoyolu üzerinde Gölbaşı giriş istikametinde Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, minibüs ve minibüse öncülük eden ve dikkat çekmesin diye ticari taksi olan araç durduruldu. Minibüs içerisi kontrol edildiğinde aracın koltukları haricinde orta koridor ve arka bagaj kısmında istif edilmiş halde bulunan pasaportları ve kimlik belgeleri olmayan 34 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen tespit edildi.

AİLE BOYU GÖÇMEN KAÇAKCISI ÇIKTILAR

Minibüs şoförü S.A. ve minibüse öncülük eden S.K., H.Y. ve M.A isimli 4 organizatör ekipler tarafından gözaltına alındı. Ayrıca şüpheli H.Y. isimli şüpheli şahsın kardeşi olan R.Y. isimli kişinin Mayıs ayında Göçmen Kaçakçılığı suçundan yakalandığı ve ailenin bu işi meslek haline getirdiği belirlendi.

AHIRLARDA BEKLETTİLER

Kaçak göçmenlerin üzerlerindeki paraların alındığı, günlerce aç bırakıldıkları, ahırlarda bekletildikleri yapılan mülakatlardan anlaşıldı. 4 organizatör şüpheli Ankara Gölbaşı Adliyesine sevk edilirken 34 Afganistan uyruklu vatandaşın ise işlemleri sonrası Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edilmesi planlanıyor.