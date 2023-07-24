AK Partili İnan’dan CHP’li Bakan’a yanıt: ‘Kaset işleri sizin işleriniz’

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde Örnekköy'de yapımı devam eden toplu konut inşaatının imalat sırasında eksik demir ve hatalı beton kullanıldığı gerekçesi ile mühürlenmesi büyük yankı uyandırdı. Karşıyaka Örnekköy'deki yıkım kararı verilen bina ile ilgili tartışmalar devam ederken, konuyla ilgili konuşan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verdiği rapor ve İzmir İl Müdürü Ömür Özdil hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan, "İl müdürü siyaset yapıyor. Siyasete meraklı herhalde. Birilerinden talimat almış sanırım. Sanane, sen yargıç mısın? Sen mi karar vereceksin işin nasıl yapılacağına? Sen raporunu tutarsın, işin nasıl yapılacağı seni ilgilendirmez. O raporun konusu değil. Bu görevi kötüye kullanmaktır. Siyasi operasyonun parçası oluyor. HTS kayıtlarına bakmak lazım kim talimat vermiş" ifadelerini kullanmıştı.

İNAN'DAN SERT YANIT

CHP'li Bakan'ın sözlerine AK Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan'dan sert yanıt geldi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İnan, "Murat Bakan kendisini mahkeme yerine koymuş Çevre Şehircilik İl Müdürümüzün HTS kayıtlarını istemiş. Ajanlığa, şantaja montaja meyiliniz var biliyoruz. Parti büyüklerinizin gizli toplantılarında gözlerimiz seni de aradı. Birinin arama kayıtları söz konusu olacaksa İZBETON Genel Müdürünün HTS kayıtlarını isteyelim. Hukuksuz kentsel dönüşüm projenizle ilgili kimle ne konuştu acaba. Neyse kayıt, kaset işleri sizin işleriniz. Biz tenezzül bile etmeyiz. Bir yandan seçmene yobaz diyerek millete hakaret edip bir yandan da mühürlenen, yıkım talimatı olan bir inşaatın peşinde koşmayı bırak" dedi.