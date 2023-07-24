Başkan Erdoğan’dan Erzurum Kongresi mesajı: Ne pahasına olursa olsun esareti reddettik

Türk milletinin kaderini tayin eden kararlar 104 yıl önce Erzurum Kongresi'nde alındı. Kongrede Millî Mücadele'nin yol haritası belirlendi. İlk defa "milli irade" vurgusu yapılan kongre ile Cumhuriyet'e giden yol da açılmış oldu. 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi'nden sonra Anadolu işgal edilmeye başlandı. Mustafa Kemal, aynı günlerde lağvedilen Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı görevinden İstanbul'a dönmüştü.İstanbul Boğazı'nda demir atmış düşman zırhlılarını gördü ve "Geldikleri gibi giderler" dedi. Kurtuluşun ateşinin Anadolu'na yakılacağının bilincinde olarak 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktı. Amasya Genelgesi'nin ardından ilk durak Erzurum oldu. O dönem okul binası olan tarihi yapıda gerçekleştirilen Erzurum Kongresi'yle milletin her türlü işgal girişimine karşı kendisini savunma kararı da Erzurum Kongresi'nde alındı.Başkan Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 104.yılı dolayısıyla yaymlaıdğı mesajda "Vatanımızın bölünmezliğini, milletimizin esaret altında yaşamayı ne pahasına olursa olsun reddettiğini kararlı bir şekilde ortaya koyan Erzurum Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Millî Mücadele'mizin tüm kahramanlarını rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.