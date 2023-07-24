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Giriş Tarihi: 24.7.2023 22:40

Dışişleri'nden Somali'ye başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da gerçekleşen terör saldırısını kınayarak başsağlığı ve yaralılara şifa dileğinde bulundu

AA
Dışişleri’nden Somali’ye başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'de meydana gelen terör saldırısı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Somali'nin başkenti Mogadişu'da bugün askeri bir akademiye yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında Somali Ulusal Ordusu'ndan can kayıpları ve yaralılar bulunduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi terörle mücadelesinde "dost ve kardeş" Somali'nin yanında olmaya devam edeceği belirtildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bir askeri eğitim üssüne düzenlenen intihar saldırısında 25 asker yaşamını yitirmişti.

Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlenmişti.

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Dışişleri'nden Somali'ye başsağlığı mesajı
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