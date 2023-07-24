Milli Eğitim Bakanı Tekin TÜBİTAK 60. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni’ne katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile TÜBİTAK arasındaki ilişkiyi güçlendireceklerini, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında bu işbirliği ve çalışmaların çok derin ve anlamlı olacağını belirtti.

Bakan Tekin, TÜBİTAK Başkanlık Binası Feza Gürsey Toplantı Salonu'nda düzenlenen TÜBİTAK 60. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında yürütülen işbirliği çalışmaları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyet'in 40. yılında kurulan TÜBİTAK'ın, o yıllardaki çalışma alanlarının o dönemde ihtiyaç duyulan alanlara odaklandığını dile getiren Tekin, 60. kuruluş yılında ise çağın gereklerine göre kendini şekillendiren, ismine yakışır bir ilerleme çizgisi izlediğini vurguladı.

Bakan Tekin, TÜBİTAK'ı temsil eden yetkililere, kurumu bürokratik olarak da çağı izleyen bir mekanizmaya dönüştürdükleri için teşekkür etti.

TÜBİTAK'ta aynı zamanda farklı bilimsel çalışmaların üretildiği bir yapının bulunduğuna işaret eden Tekin, sağlık, nükleer bilimler, uzay gibi alanlarda yürütülen çalışmaların önemini vurguladı.

Kurumun tanıtım videosunda bir gencin "7'den 70'e herkes" ifadesini kullandığını aktaran Tekin, "Oradaki 7 kısmı bizim Bakanlığımıza hitap ediyor. Dolayısıyla biz TÜBİTAK'ın aslında en başta başlangıç noktası olarak Türkiye'de hem bilim etiğinin hem bilim kültürünün hem de bilimsel çalışma metodolojisinin yaygınlaşması açısından belki TÜBİTAK'la en yoğun çalışması gereken bakanlık biziz." dedi.

TÜBİTAK ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki ilişkiyi güçlendirecekleri mesajını veren Tekin, bunu bir taahhüt olarak deklare etmek istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak TÜBİTAK ile yapabileceğimiz her türlü etkinliğe ve çalışmaya açığız. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Sayın Cumhurbaşkanımız, çok meydan okuyucu bir söylemle kamuoyunun huzuruna çıktı. Önümüzdeki yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağına inanıyoruz ve bunun için çaba sarf ediyoruz. Biz bakanlık olarak şöyle düşünüyoruz; eğer Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceksek burada en temel parametrelerden birisi Milli Eğitim Bakanlığı olacak. Eğer bunu bilim üzerine inşa edeceksek de Milli Eğitim Bakanlığının TÜBİTAK ile yapacağı işbirliği ve çalışmalar, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında çok derin ve anlamlı bir yere oturuyor."