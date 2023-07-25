AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz: İBB’nin İstanbulkart uygulaması hukuka aykırı

"VİZELEME İŞLEMLERİNİN 1 YIL YAPILMALI"

Türkyılmaz ayrıca vizeleme işlemine değinerek "Vizeleme işlemlerinin 1 yıl yapılması ve mezun olan öğrencilerin sosyal ve ekonomik olarak toparlanmasına müsaade edilmelidir. Bu uygulama öğrencilerimizi yaz sezonunda mağdur edecek ve üzecek bir uygulamadır" dedi.

"MECLİSTE ALINAN YÜZDE 40 İNDİRİMİ UYGULAMIYOR"

Mecliste alınan yüzde 40 öğrenci indirimi kararının da uygulanmadığını dile getiren Türkyılmaz, "Yine mecliste aldığımız yüzde 40 öğrenci indirim kararını hala uygulamayan İBB'nin bu uygulamaya büyük bir şevkle geçmesi ayrıca düşündürücüdür. Konuya ilişkin sağlıklı bir açıklama ve yeni bir değerlendirmeye acilen ihtiyaç var İstanbul Kart" ifadelerini kullandı.