CHP Hatay milletvekili Güzelmansur’dan Bakan Mehmet Şimşek’e teşekkür

Güzel Mansur, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'i ziyaret ettim.

Depremin yıktığı Hatay'dan 1 yıl vergi alınmaması, finansmana ulaşmada kolaylık sağlanması, kredi maliyetlerinin Hatay'da alınmaması, vergi mükelleflerinin ve mali müşavirlerin sorunlarının çözümüne yönelik taleplerimizi ilettim.

Sayın Bakan sorunlarımızla yakından ilgilendi; mücbir sebep kararnamesi 3 ay uzatılacak, bölgenin sorunları ile ilgili bir bakan yardımcısı görevlendirilecek.

Hatay'ı ayağa kaldırmak, hemşehrilerimin sorunlarını çözmek için canla başla çalışmaya devam edeceğim. Sn. Bakana ilgisi için teşekkürlerimi sunuyorum"