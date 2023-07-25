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Giriş Tarihi: 26.7.2023 00:34

CHP Hatay milletvekili Güzelmansur'dan Bakan Mehmet Şimşek’e teşekkür

CHP Hatay milletvekili Mehmet Güzelmansur, Hatay’a ilişkin sorunlar hakkında görüştüğü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e teşekkür etti.

CHP Hatay milletvekili Güzelmansur’dan Bakan Mehmet Şimşek’e teşekkür

Güzel Mansur, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'i ziyaret ettim.
Depremin yıktığı Hatay'dan 1 yıl vergi alınmaması, finansmana ulaşmada kolaylık sağlanması, kredi maliyetlerinin Hatay'da alınmaması, vergi mükelleflerinin ve mali müşavirlerin sorunlarının çözümüne yönelik taleplerimizi ilettim.
Sayın Bakan sorunlarımızla yakından ilgilendi; mücbir sebep kararnamesi 3 ay uzatılacak, bölgenin sorunları ile ilgili bir bakan yardımcısı görevlendirilecek.
Hatay'ı ayağa kaldırmak, hemşehrilerimin sorunlarını çözmek için canla başla çalışmaya devam edeceğim. Sn. Bakana ilgisi için teşekkürlerimi sunuyorum"

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CHP Hatay milletvekili Güzelmansur'dan Bakan Mehmet Şimşek’e teşekkür
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