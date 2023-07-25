AK Partili Hamza Dağ’dan tavır eleştirisi: Seçimden önce ’demokrat dede’ seçimden sonra ’yaşlı diktatör’

14 Mayıs-28 Mayıs seçimlerinde 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir başarısızlık yaşadıktan sonra eleştirilerin odağı haline geldi. Ancak seçim öncesinde siyasetçilerden sanatçılara ve bazı gazetecilere kadar Kemal Kılıçdaroğlu'na destek oldukça fazlaydı. Seçim sonrasında ise aynı isimler Kılıçdaroğlu'nu eleştiri yarışına girdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da "seçim öncesi" ve "seçim sonrası" diyerek bazı siyasetçilerin, bazı gazetecilerin ve bazı sanatçıların açıklamalarını ve paylaşımlarını üç ayrı videoda derledi.

"ÖVE ÖVE BİTİREMEDİKLERİ KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ YAĞMURU"

Dağ ilk videoyla siyasetçilerin açıklamalarından kesitler sunarak "Seçimden önce öve öve bitiremedikleri, yere göğe sığdıramadıkları Demokrat Dedeyi seçim sonrasında 'yaşlı diktatör' haline getirip eleştiri yağmuruna tuttular. Mağluplar İttifakının hepsi kaybetti ama hiçbiri sorumluluk almadı. Şimdilerde ise enerjilerini birbirlerini yemek için harcıyorlar. Bu riyakârlık siyaseti çok şükür ülkemize sirayet edemedi" ifadelerini kullandı.

SİYASETÇİLERDEN SEÇİM ÖNCESİ TAM DESTEK, SEÇİM SONRASI DEĞİŞİM

*CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in seçim öncesinde bir meclis toplantısında Kılıçdaroğlu'nu ağlayarak ayakta alkışladığı gösteren görüntüler sonrasında seçim sonrasında "Hiç kimse şöyle bir şeyi CHP'den beklemesin. Hiçbir şey olmamış gibi siyaset yapacağımızı düşünmesin" dediği paylaşıldı.

*CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın seçim öncesinde "Tayyip Erdoğan'ın karşısında herkesle seçim kazanılır, Kemal Kılıçdaroğlu ile döke saça kazanılır" dediği gösterilerek seçim sonrasında "Partinin hali ortada" dediği paylaşıldı.

*İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu ile çektikleri videoda "Sayın cumhurbaşkanım" diye seslenişi gösterildikten sonra seçimden sonra değişim çağrılarının bayraktarlığını yaptığını gösteren videoda, "Her şey yeniden başlıyor. Unutmayın! Değişmeyen tek şey değişimdir. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemeyeceğiz artık!" dediği videodan kesitler sunuldu.

*Ayrıca videoda, Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Deva Partisi Sözcüsü İdris Şahin, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Önceki dönem Halkların Demokratik Partisi Eş Başkanı Sezai Temelli, CHP Parti Meclisi Üyesi M. Akif Hamzaçebi, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez ve İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu'nun da seçim öncesi Kılıçdaroğlu'na destekleri ve seçim sonrası eleştirilerinin yer aldığı görseller paylaşıldı.

"KAZANMASI İÇİN MÜCADELE EDEN PİŞMAN KALEMLER…"

Dağ ikinci videoda bazı gazetecilerin seçim öncesi ve seçim sonrası açıklamalarından kesitler sunarak "Güvenmedikleri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'yi meçhule sürükleyeceğini bile bile kazanması için mücadele eden pişman kalemler… Mağluplar İttifakı'nın önemli paydaşları; Fondaş gazeteciler" şeklinde yazdı. Bazı gazetecilerin sosyal medya paylaşımlarını ve konuşmalarından kesitler sundu.

GAZETECİLERDEN SEÇİM ÖNCESİ ÖVGÜ SONRASI ELEŞTİRİ

*Fatih Portakal Seçim Öncesi: "Gelin 14 Mayıs'ta bu işi bitirelim. Bir değişim olsun arkadaş, güzel bir değişim olsun. En azından bu ülkenin bu değişime ihtiyacı var. Bu değişimi gerçekleştirelim"

Fatih Portakal Seçim Sonrası: "Atacağı adımlar belli ya hemen istifa etmeli. 74 yaşında seçimi kaybetmiş. 12 yıldır CHP başında. Bir de parti içindeki demokrasiden bahsediyorsanız 'Türkiye'ye demokrasiyi getireceğim' dediniz. O zaman parti içinde demokrasiyi uygulamak zorundasınız. İhtimallerden bir tanesi bu; istifa!"

*İsmail Saymaz Seçim Öncesi: "Kılıçdaroğlu öfkelenmeden, kibarca ve içtenlikle yanıtladı. Başörtüsünde özeleştiri verdi. Bence gençlerin sınavını geçti. İktidarı babaladı"

İsmail Saymaz Seçim Sonrası: "Şu saatten sonra 'Yüzde 2,2'lik Zafer Partisi'ne üç bakanlığı ve MİT verdiyseniz yüzde 8,8'lik Yeşil Sol'a ne verdiniz?' diye soranlar sonuna kadar haklıdır. Kılıçdaroğlu'nun 'Hiçbir şey vermedik' demesine artık kim inanır? Kimse inanmaz"

*Enver Aysever Seçim Öncesi: "Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanma olasılığı çok yüksek"

Enver Aysever Seçim Sonrası: "Bence Kılıçdaroğlu artık nakavt olmuş bir genel başkan olarak başka bir çıkış noktası var idiyse de o olanakların kapanmasına neden oluyor", "Meral hanım gitti bir daha ayağa kalmaz. Kemal Bey gidiyor, ayağa kalkamaz."

*Levent Gültekin Seçim Öncesi: "Adaylığına karşıydım buradaki itirazımı ayrı tutarak söyleyebilirim ki Kılıçdaroğlu özellikle ilk tur öncesi elinden gelen her şeyi yaptı, onu tek suçlu ilan etmek haksızlık"

Levent Gültekin Seçim Sonrası: "Kılıçdaroğlu, yaptığı bu akıl almaz açıklamalar ve aldığı tavırla muhalif toplum kesiminin toparlanmasını engelleyen, festival basıp konser iptal eden şımarık azınlığa da cesaret veren bir aktöre dönüştü ne yazık ki"

*Emin Çapa Seçim Öncesi: "AK Parti ile beraber psikolojik harp yürüttünüz seçmene karşı. Yazılım kullandınız Anadolu Ajansı, yazılım kullandınız. Yalandan yaptınız"

Emin Çapa Seçim Sonrası: "Affedersiniz oyumu isterken iyiydi, affedersiniz sizin sesinizi duyurmamızı isterken iyiydi"

*Fatih Altaylı Seçim Öncesi: "Büyük bir ihtimalle Kılıçdaroğlu seçimi önde bitirecek. Net olmayan yüzde 50'yi aşıp aşmayacağı"

Fatih Altaylı Seçim Sonrası: Kemal Kılıçdaroğlu'na sorarsanız kendisi gittikten sonra bu parti biter. Bu gerçekten akla, izana, mantığa, zekaya uyan bir şey değil. Kemal Kılıçdaroğlu sen kimsin ki sen Türkiye'nin vasat bürokratlarından biri, yeteneksiz siyasetçilerinin de birincisisin. Hiçbir yeteneğinin olmadığını her geçen gün kanıtlıyorsun."





"SEÇİMDEN ÖNCE BAŞ TACI YAPTILAR! SEÇİMDEN SONRA İSE…"

Üçüncü videoda ise sanat camiasından isimlerin Kılıçdaroğlu'na destek vermek için seçim öncesi yazdıklarına ve paylaştıklarına dair görseller eşliğinde Kılıçdaroğlu'nun "Yalakadan sanatçı olmaz" açıklaması sunuldu. Dağ bu paylaşımla birlikte, "Seçimden önce baş tacı yaptılar, övgüler dizdiler, uğruna şarkılar yaptılar. Seçimden sonra ise hepsi sessiz sedasız köşelerine çekildiler. Unutmayın! Ne kadar çark etseniz de sussanız da siz de mağluplar ittifakının bir parçasısınız" ifadelerini kullandı.

SEÇİM ÖNCESİ DESTEK SONRASI SESSİZLİK…

Seçim öncesi Kılıçdaroğlu'na destek veren Fazıl Say, Gökhan Özoğuz, Duman, Oğuzhan Uğur, Cem Yılmaz, Eser Yenerler, Berna Laçin, Demet Akbağ, Cem Adrian, Mor ve Ötesi, Nilgün Belgün, Hande Doğandemir ve başka isimlerin sosyal medya paylaşımlarının görselleri videoda gösterilirken, seçim sonrasında sus pus oldukları vurgulandı. Kılıçdaroğlu'nun "Yalakadan sanatçı olmaz" sözleri ise videonun en başında yer aldı.