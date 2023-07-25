“İmamoğlu’nun yaptığı komitacılıktır”

CHP'de üç gün önce gerçekleştirilen Belediye Başkanları Toplantısı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile sert tartışmalara giren Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, bu kez katıldığı canlı yayında İmamoğlu'na meydan okudu. Zehir zemberek açıklamalarda bulunan Kerimoğlu, "İBB başkanlığına adayım. Biz İmamoğlu'ndan daha iyisini yapacak şekilde, sadece İstanbul'un sorunlarını çözme konusunda, örgüt terbiyesi ile belediye başkanlığına adayız" ifadelerini kullandı. Değişimcilerin "darbe" toplantısını "gayri ahlaki" olarak yorumlayan Kerimoğlu, İmamoğlu'nun yaptığı "Buna benzer 200'e toplantı yaptık" açıklamasına ilişkin de çok sert ifadeler kullandı. "En hafif tabiriyle bunun adı komitacılıktır" diyen Kerimoğlu, "Bu toplantıları 28 Mayıs'tan önce yaptıysa eyvah, 28 Mayıs'tan sonra yaptıysa yine eyvah" ifadelerini kullandı. Kerimoğlu, İmamoğlu ile tartışmasına ilişkin ise şunları söyledi: "Ekrem Bey reklam, tanıtım, lansman, PR'da oldukça başarılı. Bakırköy'ün en önemli caddesi olan İstanbul Caddesi'nin 4 yıldan beri devam eden düzenlemesinden ve trafik kaosundan dolayı sokağa çıkamıyorum." ANKARA