Lozan’ın ilke ve esaslarından taviz verilmeyecek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Lozan Antlaşması'nın 100'üncü yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajda şu ifadeler yer aldı:Lozan Barış Antlaşması, Milli Mücadele'nin muvaffakiyet ve muzaffer ruhu üzerine bina edilmiş, Türk milletinin egemenlik hakları, tarihi kazanımları, hukuki ve hükümran vasfı 9 aya yakın devam eden müzakerelerle muarız ve muhasım unsurlara kabul ettirilmiştir. Lozan'da, bağımsızlık savaşını zaferle buluşturan bir milletin varoluş haysiyeti, istiklal ve istikbal hedefleri taçlanmıştır. Yeni Türkiye'nin kurucu belgesi olan Lozan Antlaşması, Sevr ihanetinin müellif, muhabir ve muhiplerini de derin bir hayal kırıklığına uğratmıştır.'Türkiye Cumhuriyeti Lozan'da kuruldu, Lozan'da yıkılacak' sloganı atan alçakların hevesleri boşunadır. Adım adım, karış karış müdafaa edilerek kurtarılan aziz vatan, kurulan Türkiye Cumhuriyeti ve bunların hukuki temeli Lozan Barış Antlaşması imhaya ve izmihlale asla maruz bırakılmayacaktır. Türk milleti hiçbir antlaşmayla var olmamış, hiçbir antlaşmayla da yok edilemeyecektir. Bunun yegâne kanıtı Sevr suikastının yırtılıp atılmasında gösterilen kahramanlıktır. Lozan Barış Antlaşması'nın Milli Mücadele'yle sınırları çizilmiş ilke ve esaslarından taviz verilmeyecektir