Mustafa Sarıgül yumruklu saldırı iddiasını yalanladı: Öyle bir şey olmadı!

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Grup Toplantısı sonrası kendisine yapılan saldırı ile ilgili şunları kaydetti:
22. Dönem ANAP Milletvekili Turan Tüysüz'ün Sarıgül'e yumruklu saldırı gerçekleştirdiği iddia edildi. Söz konusu iddiaların ardından TBMM'de CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Hak arayan insanların yanında olan bir arkadaşınız olarak TBMM'de böylesine bir olayın tecelli etmesi beni gerçekten son derece üzmüştür. Umarım ki bundan sonra yüce parlamentonun altında böyle olaylar olmaz" dedi.
Basın mensuplarının 'Şiddet oldu mu?' sorusuna yanıt veren Sarıgül "Yok yok öyle bir şey olmadı. Yanlış yansımış onlar" diyen CHP'li milletvekili Mustafa Sarıgül, şöyle devam etti:
"Beni daha sonra öğrendiğim geçmiş dönem bir milletvekili yanıma yaklaşarak hiç bilmediğim konularla ilgili bana bir takım sorular sordu. Ben de 'tanımıyorum sizi bunun yeri burası değil' dedim ve onun üzerine oradan uzaklaştım. Kendisi de ileri geri konuşamaya devam etti. Tabii ki yüce Parlamento'da bunların olması, konuşulması hoş bir şey değil. Bugün Türkiye'nin gündeminde olağanüstü bir seçim varken böylesine talihsiz olayla karşı karşıya kalmak beni gerçekten son derece üzmüştür. Yüce Parlamento çatısı altında hak arama mücadelesi vermek, bir konuşma yapmanın yerinin ve zamanının olması lazım. Geçmiş dönem vekillik yapmış arkadaşımızın nerede ne konuşacağını bilmemesini gerçekten büyük bir üzüntüyle karşılıyorum.
Mustafa Sarıgül'e yumruklu saldırı! | Video
İnanın ki ne olduğunu bilemiyorum. Bir alacak verecek meselesinin yeri burası değil. Ben gördüğünüz beyefendiyi 15 yıldır görmüyorum.
Yıllar önce tanıyorum. Fakat çok değişmiş kim olduğunu bilemiyorum. Son derece üzüldüm içeriğinin ne olduğunu da bilmiyorum. Ne olduğunu da bilmiyorum. Milletvekili olduğunu da bilmiyorum ama konuşma şekli hoş bir şekil değildi. İkincisi bir milletvekiliği yapan bir arkadaşımız nerede ne konuşacağını bilmesi lazım. Yine ben o konuşmaların hiç birisini dinlemeden uzaklaştım. İyi ki de uzaklaştım. Bir kez daha yüce parlamentonun çatısı altında bu tip olayların olması beni gerçekten çok üzmüştür.