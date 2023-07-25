Rodos kül karası

Rodos Adası'nda 7 gündür devam eden yangında kül olan yerlerin havadan görüntüsü yürekleri dağladı. 6 noktadaki yangınlardan 3'ü söndürülürken, 3 bölgede köylere sıçrayan alevler boşaltılan evleri cayır cayır yakmaya devam ediyor. Korfu Adası'nda da çıkan yangınlar karşısında çaresiz kalan Yunan ekiplerine Türkiye'den gönderilen 2 yangın söndürme uçağı, 1 helikopter ve 9 kişilik ekip yardım ediyor.Adadan 30 bin kişi tahliye edilirken havalimanında geceyi zor şartlar altında geçiren turistler Türkiye'den tahliye için yardım istedi. 95 Avrupalı turist Marmaris limanına getirilerek oradan da Dalaman Havalimanı'na transfer edildi. Adaya yapılan tüm uçuşlar iptal edildi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki yangınlara müdahale için uçak ve helikopter gönderen Türkiye'ye teşekkür mesajı yayımladı. Öte yandan Cezayir'in Bicaya kentinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sırasında 10 asker yaşamını yitirdi, 25 asker yaralandı.