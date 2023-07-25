Şükürler olsun

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının yıldönümü dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı sabah namazında, İstanbul Valisi Davut Gül'ün yanı sıra çeşitli milletlerden Müslümanlar saf tuttu. Erbaş, vuslatın 3'üncü yıldönümünde kıldırdığı sabah namazı sonrası konuşma yaptı: 24 Temmuz 2020'de 86 yıllık hasret son bulmuş, Cumhurbaşkanımızın kararıyla Ayasofya yeniden ibadete açılmıştı. Kıyamete kadar milyonlarca insanın Ayasofya'da ibadet etmesini diliyoruz. Ayasofya Fatih'in bize bir emaneti, İstanbul'un fethinin en önemli sembolü. Ama 86 yıl boyunca içinde ibadet edilen bir mekân olmadı. Bizim büyüklerimiz, ahirete irtihal eden nice insanlar bu hasretle yaşadılar, bugünleri göremediler. Biz inşallah Ayasofya'yı ömrümüz boyunca içinde ibadet ederek, en güzel şekilde değerlendirerek, ahirete o hasretle irtihal etmiş olan büyüklerimizin ruhlarını şâd etmeye gayret edeceğiz. Ayasofya'yı öz yurdunda garip olmaktan bundan 3 sene önce bu millet çıkardı. Türkiye'nin neresinde olursak olalım, özellikle gençleri Ayasofya'da ibadet etmeye davet ediyorum.Ayasofya, İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'te alınan kararla müze oluncaya dek cami olarak kullanıldı ve 86 yıl müze olarak hizmet verdi. Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay'da dava açtı. Danıştay 10. Dairesi, 10 Temmuz 2020'de Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını oybirliğiyle iptal edince Ayasofya'da yeniden ibadet etmenin yolu açılmış oldu.Erdoğan, aynı gün Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin kararnameyi imzalayarak, sosyal medya hesabından "Hayırlı olsun" notunu paylaştı. Müze statüsünden çıkmasıyla Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 24 Temmuz 2020'de, cuma namazıyla ibadete açılacağını duyurdu. Erdoğan, cami içinde Fatiha Suresi'ni ve Bakara Suresi'nin ilk 5 ayetini okudu. 4 minareden 4 müezzinle ezan okundu./SABAHKültürve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılışının 3. yıldönümü nedeniyle yazılı bir açıklamada bulundu. Açıklamada "Fatih Sultan Mehmed Han emaneti bir cami olarak değil, insanlığın ortak mirası olarak sahip çıktığımıza da geçen 3 yılda bütün dünya bir kez daha şahit olmuştur. Büyük bir vebalin ağırlığı aziz milletimizin omuzlarından kaldırılmıştır. Ayasofya'yı 3 yılda 21 milyon kişi ziyaret etti. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ilelebet İslam'a ve Müslümanlara hizmet edecek; temelinde, taşında iz bırakmış her bir medeniyetin mirasçılarına da kapıları daima açık olacaktır" dedi. Murathan YILDIRIM/ANKARACumhurbaşkanıYardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 3. yıldönümü. Fatih Sultan Mehmed'in emaneti Ayasofya'da artık tekbir sesleri yükseliyor. Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı. Bizlere bugünleri gösteren Rabbimize hamdolsun" ifadesini kullandı. Paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabını etiketleyen Yılmaz, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin görseline de yer verdi.