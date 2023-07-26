CHP-Halk TV ortaklığını ifşa etti: Belediyeleri haraca bağladılar

CHP ile Halk TV arasındaki sözlesmenin feshedilmesinin ardından devam eden tartısmalara CHP destekçisi gazeteciler de katıldı. Enver Aysever, Halk TV'nin tapusunun CHP'nin elinde oldugunu söyledi ve Halk TV'nin finansal destek için CHP'li belediyeleri haraca bagladıgını anlattı. Gazeteci Saban Sevinç'in basında oldugu dönemde zorla program yaptırılıp masraflarının ödetildigini anlatan Aysever, "Bazıları ise zorla yaptırılıyor. 'Zorla yaptırmadık' desin Saban Sevinç, ben Mudanya Belediyesi dosyasını açayım. Hemen. Mudanya Belediye Baskanı'nı nasıl tehdit ettiklerini, Mudanya Belediye Baskanı'nı Yılmaz Özdil'i orada çıkartmak istemedigini, Yılmaz Özdil'i orada çıkartmak istememesinin sebebinin Kemal Kılıçdaroglu'na hakaret etmesi oldugu ve bu yüzden de buna izin vermeyecegini, Saban Sevinç'in de onu tehdit ettigini, Mudanya Belediye Baskanı'nın tehdide pabuç bırakmadıgını söyleyeyim o zaman" ifadelerine yer verdi.