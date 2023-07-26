CHP ile ilgili dikkat çeken açıklamalar! “Yerel seçimde kaybedeceklerini şimdiden kabul ettiler, gitmekte olan belli gelmekte olan..."

Ekrem İmamoğlu'nun partinin ağır toplarıyla yaptığı gizli toplantıyı yorumlayan Uras, "Bu 200'ncü toplantı, anlıyoruz ki 199 toplantı daha olmuş. Yani yılın 200 gününü bu işe ayırmışlar. Ayrıca bir zoom toplantısını bile beceremeyip İstanbul'un, Türkiye'nin, partinin yönetiminin nasıl becerileceği… tuhaf bir durum var" şeklinde konuştu.

Ufuk Uras açıklamasına şöyle devam etti: Bir belediye başkanının Parti Meclisinin, Parti Kongresinin nasıl olacağına ilişkin toplantı yapması ilginç gerçekten. Kemal Bey'de diyor ki; bir daha duyarsam gereğini yapacağım diyor. Nereden bakarsanız burada anlaşılmaz bir durumla karşı karşıyayız. Toplantıya katılan Kemal Bey'in yakın çevresi, eğer değişim istiyorlarsa neden yanındalar. Trabzon'da, Karadeniz'de oylar düştü. En son Maltepe Mitingi'nde Sayın Genel Başkan 10 dakika konuşmuş. Diğer liderler yarım saat konuşmuşlar. Herkes bir sorumlu arıyor. Kemal Bey'in sorumluluğu çok açık, yenilgi ortada. Limana getirdikten sonra buradan kiminle çıkacağı belli değil, hangi tezlerle çıkacağı belli değil. Niye bunlar açık-kapalı zoom toplantılarında konuşulur. Ayrıca bir zoom toplantısını bile beceremeyip İstanbul'un, Türkiye'nin, partinin yönetiminin nasıl becerileceği… tuhaf bir durum.