DSP Genel Baskanı Önder Aksakal, Türkiye'nin yapıcı bir ana muhalefetten yoksun oldugunu belirterek CHP'ye sert elestiriler yöneltti. SABAH'a yaptıgı açıklamada CHP'li vekilleri DSP'ye katılmaya davet eden Aksakal, "Atatürkçü, vatansever, milliyetçi, emekten yana olan tüm vekillere kapımız açık. Net bir çagrıda bulunuyorum. Gelin, DSP'ye katılın. Baska krizlerin, kaosların içinde debelenmeye gerek yok. Mevcut CHP, ilkelerinin dısında yer alan kisi ve gruplarca ele geçirilmis durumdadır" dedi. Millet Ittifakı'nın, küresel emperyalist sistem tarafından Türkiye'yi bölmek amacıyla organize edilen bir siyasi yapı oldugunu öne süren Aksakal, "Kılıçdaroglu'nun sçilmesi halinde ülkenin felakete sürüklenecegini söylemistik. Bu öngörümüzde haklı çıktık" seklinde konustu.