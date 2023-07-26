Muharrem İnce’ye kaset komplosunda flaş gelişme! İddianamesi iade edildi

14 Mayıs seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkında kaset görüntüleri olduğunu öne süren hesapların sahibi oldukları belirtilen Oktay Yaşar ve Cevheri Güven hakkında hazırlanan iddianame iade edildi. Davaya bakan Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamede yer alan 'örgüte yardım' suçuna ilişkin delil olmadığını ifade etti.



Mahkeme, iade kararının gerekçesinde iddianame anlatımından Cevheri Güven'in eyleminin ne olduğunun anlaşılamadığı, şüpheliler Yaşar ve Koçak'la birlikte hareket ettiğine dair de tanık, itirafçı gibi hiçbir delile yer verilmediğini aktardı. Gerekçede, şüpheliler arasındaki bağlantının ortaya konmasından sonra dava açılması gerektiğine işaret edildi. Mahkemenin iade kararına ise savcılık itiraz etti.