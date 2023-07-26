Osmaniye’ye şehit ateşi düştü

Van'ın Özalp ilçesinde silah kazası sonucu ağır yaralanan Sözleşmeli Er Ömer Cinkara (24), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehidin acı haberi, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki ailesine verildi. Gözyaşlarına boğulan şehidin annesi Döndü ve babası Ali Cinkara'yı, askeri yetkililer teselli etmeye çalıştı. Şehidin ailesinin evi ve bulunduğu caddeye Türk bayrakları asıldı. Şehit Cinkara'nın cenazesi, bugün düzenlenecek törenle toprağa verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehidin ailesine taziye dileklerini iletti. Öte yandan Edirne'nin Süloğlu ilçesinde askeri aracın kaza yapması sonucu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler şehit oldu.IRAK'IN kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atısı sonucu sehit olan Piyade Sözlesmeli Er Mehmet Can (21), ikindi namazını müteakip, memleketi Osmaniye'de düzenlenen törenin ardından gözyasları arasında topraga verildi. Cumhurbaskanı Recep Tayyip Erdogan da sehidin ailesine taziye dileklerini iletti.