Çin’le uygur türkleri konuşuldu

ÇinKomünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, dün Türkiye'yi ziyaret etti. Bakan Vang Yi, Erdoğan tarafından kabulünün ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la birlikte heyetlerarası görüşme yaptı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre görüşmelerde özellikle Uygur Türklerinin durumu ele alınarak Türkiye'nin bu konudaki hassasiyetleri karşı tarafa iletildi. Görüşmelerde ayrıca diyalog ve istişare mekanizmalarından daha etkin şekilde istifade edilmesi; ekonomik ve ticari ilişkilerin yoğunlaştırılması; 'Kuşak ve Yol' ile 'Orta Koridor' girişimlerinin uyumlaştırılması ve diğer alanlarda işbirliği üzerinde duruldu.