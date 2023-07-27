Filistin’de güç birliğine Erdoğan etkisi

Öncekigün Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı Külliye'de ağırlayan Erdoğan'ın "Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması ve barış için iki devletli çözüm şarttır" sözlerinin yankıları sürerken dün de tarihi bir gelişme yaşandı. Erdoğan, Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile Külliye'de basına kapalı bir üçlü görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan görüşme sonrasında Abbas ve Haniye ile birlikte kol kola fotoğraf verdi. Filistin yönetimiyle Hamas'ın ulusal çabaların birleştirilmesi konusunda anlaştığı duyuruldu. Hamas Siyasi Büro Üyesi Hüsam Bedran yazılı açıklamasında "Filistin topraklarını kendine mal etmek, Yahudi yerleşim alanlarını genişletmek ve Filistin halkının kaynaklarını kontrol etmek isteyen siyonist hükümetin projeleri başta olmak üzere Filistin meselesine yönelik, özellikle de işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'e ilişkin tehlikelerle mücadelede, ulusal çabaların birleştirilmesi gerektiği konusunda anlaşmaya vardık" dedi.29-30 Temmuz'da Mısır'ın başkenti Kahire'de Filistinli grupların liderlerinin katılımıyla bir toplantı düzenlenecek. Bedran Külliye'deki görüşmenin, Abbas'ın davetiyle Kahire'de yapılacak toplantıya hazırlık amacıyla Hamas'ın Filistinli gruplarla yürüttüğü görüşmelerin tamamlanması çerçevesinde gerçekleştiğini kaydetti.