Şehitlere veda

EDİRNE'DE askeri araç kazasında şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler için dün memleketi Çankırı'da cenaze töreni düzenlendi. Evli ve iki çocuk babası Özler'in eşi Mihriban Özler, törene eşinin askeri üniformasıyla geldi. Şehidin cenazesi Kızılırmak ilçesine bağlı Alıca köyünde toprağa verildi. Van'da silah kazası sonucu şehit olan er Ömer Cinkara da memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit ailelerine taziye mesajı gönderdi.