‘Süresiz nafaka kabul edilebilir değil’

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aralarında Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun da bulunduğu medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelerek samimi açıklamalarda bulundu. Brüksel'de yaşadığı ve hayatının dönüm noktası olarak gördüğü acı olayı ilk kez anlatan Bakan Göktaş, 6284 sayılı kanun tartışmaları ve "süresiz nafaka" konusunda da çarpıcı ifadeler kullandı.Süresiz nafaka konusunu önemsiyorum. Süresiz nafaka ödemek gibi bir uygulama kabul edilebilir olamaz. Bunu da ele almak lazım. Diğer bakanlıklarımızla da bu konunun üzerinde çalışıyoruz.Bakanlığımızın içerisinde dijital ortamları tarayan bir birimimiz var. 7/24 teyakkuzdalar. Dijital mecralardaki şiddet olayları ve bağımlılık günümüzde merkezi bir konu. Oradan çıkan şiddet olaylarında, çocuk istismarı konularında her türlü mücadeleyi veriyoruz. Çocukların bu riskten korunması, internetin bilinçli ve güvenli kullanımı konusunda bakanlığımıza bağlı özel kreş ve gündüz bakımevi çalışanları ile bu kuruluşlardan hizmet alan ailelere farkındalık eğitimi verilmektedir. 2023 yılı haziran ayı itibarıyla yaklaşık 20 bin veli ile 14 binden fazla personele "Dijital Risklerden Korunma Eğitimi" verilmiştir.Şiddet görmüş bir kadının, ailesini kaybetmiş bir depremzedenin acısı üzerinden politik tavır almak, o insanların mağduriyetlerini araçsallaştırmak, sorunların çözümünü zorlaştırıyor.