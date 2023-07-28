Başkan Erdoğan muharrem ayı iftarında konuştu

Milletin mayası, ülkenin çimentosu ve devletin kilit taşı olarak gördükleri Alevi Bektaşi kardeşlerini özlemle bekledikleri haklarına kavuşturmak için attıkları bu adımın tekrar hayırlı olmasını dileyen Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

''Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımızın Anadolu'daki Alevi Bektaşi ocakları, bu ocaklarda hizmet eden mürşitler, buralara devam eden canlar nezdinde sevinçle karşılandığını Allah'a hamdolsun görüyoruz. Sünni'siyle Alevi'siyle, Türk'üyle Kürt'üyle hep beraber kardeş ve tek millet olduğumuzu dünya aleme ilan eden bu kurumsal çatıyı gecikmiş bir hak teslimi olarak kabul ediyoruz."

Başkan Erdoğan, burada yapılan ibadetlerin, verilen ikramların Allah katında kabul olmasını dilediğini kaydederek, "Bugün muharrem orucunu sizinle birlikte açmaktan son derece memnun oldum. Dilerim sofranızda ve işinizde bereket, gözlerinizde ve gönüllerinizde daima rahmet olsun. Cenabıhak, Ehlibeyt hürmetine, Hak erleri ve erenleri hürmetine dirliğimizi, birliğimizi, kardeşliğimizi zevalden muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.