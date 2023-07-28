Başkan Erdoğan’dan aşure günü ve muharrem ayı paylaşımı

Başkan Erdoğan, muharrem ayı ve aşure günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam aleminin aşure gününü tebrik ediyor, muharrem ayının tüm insanlığa huzur ve bereket getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Şehadetlerinin yıl dönümünde Hazreti Hüseyin Efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmetle, kemal-i edeple yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Milletimizin ve İslam âleminin Aşure Günü'nü tebrik ediyor, Muharrem ayının tüm insanlığa huzur ve bereket getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 28, 2023
Şehadetlerinin yıl dönümünde Hazreti Hüseyin Efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmetle, kemal-i edeple yâd ediyorum. pic.twitter.com/5PEwjzTJWL