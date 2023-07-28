Cephanelik alevlere teslim

Orman yangınlarıyla boğuşan Yunanistan'da alevler bir türlü kontrol altına alınamıyor. Başta Rodos adası olmak üzere birçok noktada yangınlarla savaş günlerdir devam ederken, yeni felaket haberleri art arda geliyor. Orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğü Volos ile Lamia kentlerinde yaşayanlar, alevlerin şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılması nedeniyle kara ve deniz yoluyla bölgeden tahliye edildi. Volos'un sahil kasabası Nea Aghialos'ta yangın, Yunan Hava Kuvvetleri Üssü'nün cephaneliğine ulaştı.Savaş uçakları başka üslere gönderilirken, bir süre sonra şiddetli mühimmat patlamaları duyuldu. Patlamaya canlı yayında yakalanan bir televizyon muhabiri ve o anları kaydeden kameramanı zor anlar yaşadı. Çevredeki evlerin camlarının kırıldığı patlamada yaralanan ya da can kaybı olmadı. Volos'un bağlı olduğu Tesalya bölgesinin Belediye Başkanı Kostas Agorastos, yangını 'beyinsiz işçilerin" çıkardığını söyledi. Olağanüstü hal ilan edilen Rodos'ta ise şiddetli rüzgarlar yangınları körüklemeye devam ediyor. Adadaki birçok köy hala risk altında. Korfu ve Eğriboz adalarında da yangınlar sürüyor. Dün 2 kişinin daha ölümüyle yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.