Emine Erdoğan’dan Sıfır Atık mesajı: Her ülke adına umut verici

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in teklifiyle başkanlığını üstlendiği BM Sıfır Atık Danışma Kurulunun dün çevrim içi gerçekleştirilen ilk toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu.

HAYALLER GERÇEK OLDU

Erdoğan, "Sıfır Atık Danışma Kurulu" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "5 yıl önce kurduğumuz hayalin, bugün Birleşmiş Milletler çatısı altında Danışma Kurulu ile kurumsallaşması, yalnızca Türkiye için değil, Sıfır Atık sistemine geçmek isteyen her ülke adına umut verici. Danışma Kurulumuzun ve 3 senelik görev süremizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. Paylaşımda, Emine Erdoğan'ın dün gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmasından kesitlerin ve geçen yıl katıldığı BM Genel Kurulu'ndan görüntülerin bulunduğu bir videoya da yer verildi.