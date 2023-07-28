Hasan Kaçan’dan SABAH TV’de bomba açıklamalar: Bu zihniyet psikopat, tedavi görmeleri lazım...

Hasan Kaçan, Sabah TV YouTube kanalında katıldığı programda, ödül töreninde yapılan siyasi açıklamaları eleştirdi, "Açık söylüyorum, dangalakça konuşmalar." dedi. Kaçan, Erdoğan'ı destekleyenlerin linçlenmesine de değindi, "Bu memleketin hayrına çalışan herkes aynı muameleye maruz kaldı. Bu zihniyet bu memleketin Başbakanı'nı astı. Kafalarında bir canavar yaratmışlar, fırsatını bulduklarında asıyorlar. 15 Temmuz'da da bunu denediler, beceremediler." ifadelerini kullandı.
"MUHAFAZAKAR OLDUM DİYE DERGİDEN ATILDIM"
Hasan Kaçan, 1990'lı yıllarda namaz kılmaya başlamasının duyulması sonrası hayatının altüst olduğunu belirterek, "Hasan Kaçan dindar oldu diye bir haber çıktı. Vay sen misin, dinle diyanet ile uğraşan. Nimet Abla Camii'nde biri beni görmüş, o falan söylemiştir herhalde. Bu durum büyük zorluğa yol açtı benim için. Arkadaşlar, dergiye zarar verdiğimi düşündüler. O dönem çok sıkıydı bu şeyler. Sanatçı olacaksın, yazacaksın, çizeceksin, onlara göre bu kadar geri düşüncenin içinde olacaksın. Bunu ancak ayak takımı yapar. Onlara göre kötü örnek oluyorsun. İş güç kalmadı, ortada kaldık." dedi. Kaçan daha sonra ise Allah'ın başka bir kapı araladığını ve Ekmek Teknesi'ni çektiklerini söyledi.
LGBT DAYATMASINA TEPKİ: TABİİ OLMAYAN HER ŞEY YOK OLMAYA MAHKUMDUR
Hasan Kaçan, dizilerde ve filmlerde bir LGBT dayatması olduğunu belirterek, "Bu şeytanlığın arkasında nasıl bir şeytanlık var bilemiyorum." dedi ve ekledi, "Tabii olmayan her şey yok olmaya mahkumdur. Yer çekimine karşı bir taşı havada tutamazsı. O taş kafana düşer ve paramparça eder. Belanın en büyüğü belanın nereden geldiğini bilmemektir. Mutlaka bir hesapları var ama unuttuları şu, Allah'ın da mutlaka bir hesabı var."
"ÖDÜL TÖRENLERİNDE DANGALAK DANGALAK KONUŞUYORLAR"
Ödül törenlerinde yapılan siyasi içerikli açıklamaların yanlış olduğunu ifade eden Kaçan, "Çok açık söyleyeceğim. Bunlar dangalak dangalak konuşmalar. İnsanlığın bir temsilcisi gibi ahkam kesiyorlar. Geç orayı. Bu tür hadiseler bir takım kutuplaştırmaları derinleştiriyor. Gerek var mı böyle bir şeye. Bu dangalakça konuşmaları yapan kişileri yine de tahkir etmemeliyiz. Yapılan eylemi kınamamız daha doğru." dedi.
"BU ZİHNİYET MEMLEKETE HAYRI DOKUNAN HERKESE AYNISINI YAPIYOR"
Hasan Kaçan, seçim döneminde sanat camiasının insanları aşağılayan tutumunu da eleştirdi. Kaçan, "Bu memleketin hayrına çalışan herkes aynı muameleye maruz kaldı. Turgut Özal döneminde biz de aynı hıyarların içindeyiz. O dönemde dahi, Turgut Özal için diktatör, kendini en yukarıda gören dediler. Ailesine varana kadar hakaretler ettiler. Her türlü kötülüğün başını Özal olarak gördü bu zihniyet. Ama Özal'ın bu memlekete hizmet etmekten başka hiçbir şeyi yoktu. Rahmetli Menderes'i linç etmekle kalmadılar, bu memleketin Başbakanını astılar. Şimdi Cumhurbaşkanı için de aynı şey sözkonusu. Kafalarında bir canavar yaratmışlar, kötü bir elbise biçiyorlar. Fırsatını bulduğunda asıyorlar. 15 Temmuz'da da denediler ama beceremediler. Şimdi destekleyenler de aynı şekilde nasibini aldı. Sosyal medyadaki konuların üfürükten olduğu, gerçek hayatta karşılığı olmadığı görüldü." diye konuştu.
"BUNLAR PSİKOPAT, TEDAVİ GÖRMELERİ LAZIM"
Kaçan, Erdoğan'a oy veren insanların tahkir edilmesi ve depremzedelere hakaret edilmesini ise, "Memlekette manyak mı ararsın, var! Bir kişi karşısındakini hizaya getirme vazifesi görüyorsa o adam psikopat demektir, hasta yani. Tedavi görmesi gerekli. Bu normal insan davranışı değil. Oturup bir köşeden küfür etmek, aşağılamak, hedef göstermek bunların hepsi narsistçe hadiselerdir." sözleri ile değerlendirdi.
"AYASOFYA'YI ERDOĞAN AÇTI DİYORUM, ÇILGINA DÖNÜYORLAR"
86 yıllık Ayasofya esaretinin sona ermesini ve Erdoğan'ın rolünü değerlendiren Kaçan, "Ayasofya'yı Recep Tayyip Erdoğan açtı diye bir paylaşım yaptım. Yorumlarda çılgına dönmüşler. O yorumları yapanlar bu memleketin evladı değil. İstedikleri kadar çıldırsınlar. Ne yapalım ağabey gerçek bu. Ayasofya'yı Erdoğan açtı." dedi.