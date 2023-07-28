Hasan Kaçan’dan SABAH TV’de bomba açıklamalar: Bu zihniyet psikopat, tedavi görmeleri lazım...

"MUHAFAZAKAR OLDUM DİYE DERGİDEN ATILDIM"

Hasan Kaçan, 1990'lı yıllarda namaz kılmaya başlamasının duyulması sonrası hayatının altüst olduğunu belirterek, "Hasan Kaçan dindar oldu diye bir haber çıktı. Vay sen misin, dinle diyanet ile uğraşan. Nimet Abla Camii'nde biri beni görmüş, o falan söylemiştir herhalde. Bu durum büyük zorluğa yol açtı benim için. Arkadaşlar, dergiye zarar verdiğimi düşündüler. O dönem çok sıkıydı bu şeyler. Sanatçı olacaksın, yazacaksın, çizeceksin, onlara göre bu kadar geri düşüncenin içinde olacaksın. Bunu ancak ayak takımı yapar. Onlara göre kötü örnek oluyorsun. İş güç kalmadı, ortada kaldık." dedi. Kaçan daha sonra ise Allah'ın başka bir kapı araladığını ve Ekmek Teknesi'ni çektiklerini söyledi.

LGBT DAYATMASINA TEPKİ: TABİİ OLMAYAN HER ŞEY YOK OLMAYA MAHKUMDUR

Hasan Kaçan, dizilerde ve filmlerde bir LGBT dayatması olduğunu belirterek, "Bu şeytanlığın arkasında nasıl bir şeytanlık var bilemiyorum." dedi ve ekledi, "Tabii olmayan her şey yok olmaya mahkumdur. Yer çekimine karşı bir taşı havada tutamazsı. O taş kafana düşer ve paramparça eder. Belanın en büyüğü belanın nereden geldiğini bilmemektir. Mutlaka bir hesapları var ama unuttuları şu, Allah'ın da mutlaka bir hesabı var."