Metro ve tramvayda grev kapıda

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzmir Metro AŞ ve işveren sendikası SODEM-SEN ile metro ve tramvayda çalışan işçilerin örgütlü olduğu Türk-İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde dün de anlaşma sağlanamadı. Durum böyle olunca sendikanın açıkladığı tarihe 72 saatten az bir süre kaldı. Eğer uzlaşma olmazsa 31 Temmuz Pazartesi günü sabah saat 05.00'dan itibaren kent içi ulaşımın can damarını oluşturan metro ve tramvay seferleri duracak. İzmirli haftaya kabus ile uyanacak.

625 İŞÇİYİ KAPSIYOR

625 Metro AŞ işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde şimdiye kadar yapılan görüşmelerde parasal içerikli 11 maddede anlaşma sağlanamadı. İş süreleri, iş riskleri, grup ücretleri, yeni işe alınacakların ücretleri gibi maddelerde ise taraflar anlaşamadı. Tarafların bugün İzmir Metro A.Ş Genel Müdürlük binasında tekrar bir araya gelmesi bekleniyor.

ANA TALEP EŞİTLİK

Sendika kök ücretlerde istediği artışın yanı sıra sonraki altı aylarda enflasyon artı yüzde 5 refah payı oranında zam, ikramiyelerin 112 günden 125 güne çıkarılmasını talep ediyor. Sözleşmede ilk defa raylı sistem ikramiyesi, kıyafet yardımı, bayram harçlığı, taşınma yardımı, yeraltı tazminatı gibi taleplerde yer alıyor.