SON DAKİKA | MİT’ten PKK’ya nokta operasyon! Sözde Sincar sorumlusu Mesut Celal Osman’ı etkisiz hale getirildi

Harekete geçen MİT unsurları Zagros Çekdar kod adlı Mesut Celal Osman'ı yakın markaja aldı. Hanesor ve Kerse'deki teröristlerin, Mesut Celal Osman'ın sorumluluğunu yürüttüğü Serhat Tugayı'na bağlı olduğunu belirleyen MİT, teröristin yerel halkı güç kullanarak sindirmeye çalıştığını belirlendi. Zagros Çekdar kod adlı terörist, MİT'in bölgedeki saha ajanlarına karşı alınacak tedbirler gündemli toplantıya gittiği sırada MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

BİRÇOK SALDIRININ TALİMATINI VERDİ

PKK/KCK-YBŞ'nin Sincar Eyalet sorumlularından olan Zagros Çekdar Kod Mesut Celal OSMAN, 2010'da örgüte Suriye'de katıldı. Örgütün gençlik faaliyetlerinde içerisinde yer alan bulunan terörist, 2015'te Irak kuzeyinde silahlı eğitim alarak tekrar Suriye'ye geçti. Zor kullanarak örgüt saflarına dahil ettiği silahlı grupların güvenlik güçlerimize karşı düzenlediği saldırıların talimatını verdi. Osman, 2018'te Irak'a geçerek örgüt sorumluları için verilen 6 aylık eğitime katıldı. 2023 yılı itibariyle de Sincar'daki örgüt sorumluları arasında yer aldı.