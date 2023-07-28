Yeni Bayraktar’lar Hürkuş’lar yetiştirecek

Türkıye'nin ilk havacılık ve uzay lisesi olan Ankara Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi yerleştirme ile ilk öğrencilerini aldı. LGS'den 500 tam puan alan 2 öğrencinin de tercih ettiği okul, en düşük 482 puanla öğrenci alarak yüzde 1'lik dilimde öğrencilerin tercihi oldu.60 kişilik kontenjanı tamamen dolan lisenin 4 depremzede öğrenci kontenjanı da doldu. Milli Eğitim Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı işbirliğinde Elmadağ'da mayıs ayında açılan okul, eğitim, atölye ve pansiyon binası olmak üzere 3 ana binadan oluşuyor. Okulda 32 derslik, 6 laboratuvar, 2 resim ve müzik atölyesi ile konferans salonu bulunuyor.Okul pansiyonu 64 kız ve 136 erkek öğrencinin konaklamasına uygun olmak üzere 200 yatak kapasitesine sahip. İl dışından alınacak öğrenciler banyo ve lavaboları oda içerisinde olan, bilgisayar ve internet bağlantısı bulunan tek kişilik odalarda kalabilecekler. Lise, proje okulu kapsamında, 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfı dahil 5 yıl süreyle eğitim öğretim verecek.