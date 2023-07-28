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Giriş Tarihi: 28.7.2023

Yılmaz Gruda’ya veda

Yılmaz Gruda’ya veda
İstanbul'da yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle bir süredir özel hastanede tedavi görürken 93 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Yılmaz Gruda için, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde veda töreni düzenlendi. Törene Zafer Algöz, Ahmet Kural başta olmak üzere birçok oyuncu ile ailenin yakınları katıldı. Alkışlar eşliğinde Musahipzade Celal Sahnesi'nden uğurlanan Gruda'nın cenazesi, cenaze namazının kılınması için Şakirin Camii'ne götürüldü. Gruda'nın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Yılmaz Gruda’ya veda
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