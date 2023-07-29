13 köyün muhtarı: Dışarıdan gelip köylü taklidi yapıyorlar

Milas ilçesindeki Kemerköy ve Yeniköy termik santrallerinin bulunduğu bölgedeki 13 kırsal mahallenin muhtarları, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret ederek, Akbelen ormanları için "Köylüler eylem yapıyor" şeklinde kamuoyunda oluşan algıdan rahatsızlık duyduklarını açıkladı. Santrallerin bölge halkı için önemine dikkati çeken muhtarlar, kamera karşısına geçince Milas köylüsü gibi görünmek için başlarına yemeni bağlayan, Milas'a dışarıdan gelen grupların sanki köylüler istemiyormuş gibi termik santrallere karşı eylem yapmasından duydukları rahatsızlığı "Toprak da, orman da, santral de bizim" sözleriyle dile getirdi. AA