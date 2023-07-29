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Giriş Tarihi: 29.7.2023 13:27

CHP'li başkan neredeyse tüm sülalesini belediye sokmuş

İzmir’de CHP’li Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra eş, dost ve akrabalarını belediyede işe yerleştirerek ilçeyi adeta çiftliğe çevirdi. Halasının oğlu Hakan Budak’ı başkan yardımcısı yapan CHP’li Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz’ün oğlu Ümit Kırgöz ise CHP Dikili İlçe Yönetim Kurulu'na seçildi. Eşinin kuzeni Emre Kırlı da CHP Dikili İlçe Başkanı olarak görev yapıyor. Adil Başkan, eşinin tarafından akrabası olan Dikili Belediyesi CHP’li Meclis üyesi Çiler Gürel, belediye şirketi Dikili Jeotermal A.Ş. Müdürü oldu. Eşinin amcasının torunu Nail Çağlayan Dikili Belediyesi CHP’li Meclis üyesi, yeğeni Özden Kaan İzmir Büyükşehir Belediyesi Dikili Yerel Hizmetler Koordinatörü olarak çalışıyor.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
CHP’li başkan neredeyse tüm sülalesini belediye sokmuş

İzmir'de 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Dikili Belediye Başkanı olarak seçilen Adil Kırgöz'ün 4 yıllık süreçte en önemli icraatı eş, dost ve akrabalarına yaptığı kıyaklar oldu.

Yakınlarını belediyede önemli görevlere getiren Adil Başkan, akrabalarının CHP Dikili İlçe Başkanlığı'nda önemli görevlere gelmesine etki etti.

Başkan Kırgöz'ün eş dost ve akrabalarına yaptığı kıyaklar büyük tepki çekti. Başkan Adil Kırgöz için, 'Adil başkan hiç adil değilsin' yorumlarına sebep oldu.

İlçeyi adeta çiftliğe çeviren Başkan Adil Kırgöz, başkanlık koltuğuna oturur oturmaz ilk olarak halasının oğlu Hakan Budak'ı başkan yardımcısı yaptı.

OĞLU CHP İLÇE YÖNETİMİNDE, EŞİNİN KUZENİ İLÇE BAŞKANI

CHP'li Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, CHP Dikili İlçe Yönetim Kurulu'na oğlu Ümit Kırgöz'ün atanmasını sağladı. Eşinin kuzeni Emre Kırlı da CHP Dikili İlçe Başkanı olarak görev yapıyor.

Adil Başkan, eşinin tarafından akrabası olan Dikili Belediyesi CHP'li Meclis üyesi Çiler Gürel, belediye şirketi Dikili Jeotermal A.Ş. Müdürü oldu.

Eşinin amcasının torunu Nail Çağlayan Dikili Belediyesi CHP'li Meclis üyesi, yeğeni Özden Kaan ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Dikili Yerel Hizmetler Koordinatörü olarak çalışıyor.

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CHP'li başkan neredeyse tüm sülalesini belediye sokmuş
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