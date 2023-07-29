CHP’li başkan neredeyse tüm sülalesini belediye sokmuş

İzmir'de 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Dikili Belediye Başkanı olarak seçilen Adil Kırgöz'ün 4 yıllık süreçte en önemli icraatı eş, dost ve akrabalarına yaptığı kıyaklar oldu.
Yakınlarını belediyede önemli görevlere getiren Adil Başkan, akrabalarının CHP Dikili İlçe Başkanlığı'nda önemli görevlere gelmesine etki etti.
İlçeyi adeta çiftliğe çeviren Başkan Adil Kırgöz, başkanlık koltuğuna oturur oturmaz ilk olarak halasının oğlu Hakan Budak'ı başkan yardımcısı yaptı.
OĞLU CHP İLÇE YÖNETİMİNDE, EŞİNİN KUZENİ İLÇE BAŞKANI
CHP'li Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, CHP Dikili İlçe Yönetim Kurulu'na oğlu Ümit Kırgöz'ün atanmasını sağladı. Eşinin kuzeni Emre Kırlı da CHP Dikili İlçe Başkanı olarak görev yapıyor.
Adil Başkan, eşinin tarafından akrabası olan Dikili Belediyesi CHP'li Meclis üyesi Çiler Gürel, belediye şirketi Dikili Jeotermal A.Ş. Müdürü oldu.