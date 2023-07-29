Akıncı ruhuyla daha büyük hedeflere yelken açıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'23) Kapanış Töreni'nde konuştu:Dünyanın 81 farklı ülkesiyle birlikte NATO, Afrika Birliği ve Amerikan İş Konseyi'nden katılım oldu. Aynı şekilde fuara 189 heyeti temsilen 741 heyet üyesi iştirak etti. Fuarımızda 689'u yerli, 762'si yabancı olmak üzere 1461 firma yer aldı. Yüzde 15'i yabancı olmak üzere 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan IDEF'23, sektöre damgasını vurmayı yine başardı. IDEF'23'teki başarımızı aldık, Türkiye'nin gurur hanesine yazdık. Aynı zamanda bugünden itibaren daha büyük hedeflere yelken açtık. Savunma sanayiinde ürün yelpazesiyle birlikte rekabet güçlerini de artıracağız. Mockup olarak sergilenen ürünleri kullanıma ve satışa hazır hale getireceğiz. Sadece bunlarla kalmayacak, kendi alanında çığır açan, sektöre yön veren, ileri teknolojiye sahip yeni ürünlerle tüm dünyanın huzuruna çıkacağız. 17. IDEF'in bu hedefleri gerçeğe dönüştürecek bir platform olması için çalışmalara şimdiden başlayacağız.Gün oldu parasını ödediğimiz malzemelerin bile tedarikini yapmadılar. Daha burada sayamayacağımız sayısız bahanelerle bize sürekli zorluk çıkardılar, yolumuza sürekli takoz koydular. Savunma sanayiinde attığımız kararlı ve cesur adımlarla bize ve ülkemize yakışmayan bu tabloyu tamamen tersine çevirdik. Dışa bağımlılığımızı yüzde 20'lere kadar düşürdük.Fuardaki tüm firmaların adeta bir akıncı ruhuyla işine ve projesine dört elle sarılmasını bekliyoru. "Yalan tüccarlarına ve şeamet tellallarına asla kulak asmayacağız. Hedeflerimize odaklanarak bir sonraki IDEF'i her bakımdan sektörümüz açısından yeni bir sıçrama tahtası haline getireceğiz. Bunları söylerken kesinlikle hamaset yapmıyoruz. Son 21 yılda başardıklarımıza bakarak böyle iddialı konuşuyoruz. Savunma sanayii alanında katettiğimiz mesafe, bizim hem referansımız hem ilham kaynağımız hem de neleri yapabileceğimizin müjdecisidir.Savunma gibi stratejik ve zor bir alanda yazdığımız başarı hikâyesi diğer devletlere ilham kaynağı oluyor. Türkiye tıpkı insani yardımlar gibi savunma sanayii işbirliklerinde de "Türkiye Modeli"ni geliştirdi. Bizim amacımız sadece muhataplarımıza ürün satmak değildir. Biz orta ve uzun vadeli ortaklıklar kurmanın derdindeyiz. Sadece bir tarafın ürettiği, diğer tarafın ise hep müşteri konumunda olduğu bir ticareti doğru bulmuyoruz. Kazan-kazan anlayışıyla ortak çıkarlar ve anlayış temelinde işbirliğimizi güçlendirelim istiyoruz. Tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşıncaya kadar durmadan, dinlenmeden çalışmayı sürdüreceğiz. Savunma sanayiinde yüzde 80 oranında dışa bağımlı bir ülke devraldık. Öyle ki askerinin, polisinin kullandığı temel silahı bile yurtdışından ithal eden, ithal etmek mecburiyetinde olan bir Türkiye vardı. Azmin ve gayretin önünde hiçbir güç duramaz. Bize tabanca vermeyenlere biz şimdi kendi tabancalarımızı veriyoruz.Bu yılın ilk yarısında savunma ihracatımız 2 milyar 400 milyon dolar oldu. Sene sonunda 6 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz. Milli muharip uçağımız KAAN'ı 3 ay önce hangardan çıkardık. KAAN'ı inşallah yıl sonunda uçarken göreceğiz.TCG Anadolu'nun bir üst segmentini yapacağız. Şimdiden sipariş almaya başladık.İHA-SİHA teknolojisinde geldiğimiz konum biliniyor. Kızılelma'yla bu alanda çığır açacağız.