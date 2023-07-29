Bakan Hakan Fidan’dan Güney Kore Mesajı: İş birliği konusunda bir yol haritası imzaladık. İlişkiler ivme kazanacak

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi. Bu sabah, Kore Savaşı sırasında şehit olan Türk askerlerinin anısına yapılan Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'nı ziyaret etti.

Ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Koreli mevkidaşı Park Jin ile ortak basın toplantısı düzenledi. Hakan Fidan, "Türkiye-Güney Kore iş birliği konusunda bir yol haritası imzaladık. Her seviyede ilişkiler ivme kazanacak" dedi.

Bakan Hakan Fidan, basın toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Dünya siyasetinin ağırlık merkezinin doğuya ata topraklarına kaydığını görmekteyiz. Tabiatıyla bu gelişmeler Asya'ya olan ilgiyi ve rekabeti artırmakta… İşte böyle bir dönemde bu uluslararası dinamiklerin merkezinde yer alan Güney Kore'nin Dışişleri Bakanı Park Jin'i ülkemizde ağırlama şerefine ermekteyiz.

Bildiğiniz gibi Kore bizim strateji ortağımız. Ancak Kore ile ilişkilerimizi anlatırken bu tanımlamayı yeterli bulmuyoruz. Zira gücünü tarihten alan köklü özel bir ilişkimiz var. Dünya üzerinde bir dışişleri bakanının ev sahibi ülkenin şehitlerini anması onlara minnet sunması çok sık rastlanan bir durum değil. Sayın mevkidaşım Kore Yarımadası'nda imzalanan ateşkesin 70. Yıldönümü'ne denk gelen ziyareti kapsamında bu sabah Kore Şehitlik Anıtı'nı ziyaret etti. Kore'nin özgürlüğü ve bağımsızlığı uğruna hayatını feda eden şehitlerimizi andı. Bu vesileyle ben de başta Kore şehitlerimiz olmak üzere vatan ve millet için şehit düşen tüm kahramanlarımızı minnetle anıyorum. İşte bu güçlü bağ biz strateji ortaktan öte kan kardeşi yapıyor.

6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketi sonrası Koreli dostlarımızın sergilediği dayanışma için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Kore deprem sonrası yeniden imar çalışmalarımıza da katkıda bulunmakta.



Sayın Park Jin ile bugün ikili özel ilişkimizi nasıl güçlendirebileceğimizi ele aldık. Bugün imzaladığımız yol haritası ilişkilerimizin kurumsal çerçevesini çizmekte.



Önümüzdeki dönemde her seviyede ilişkilere ivme kazandıracağız. Ticaretimizi istikrarlı bir şekilde artmakta. Hedefimiz dengeli bir ticaret ilişkisi temelinde 15 milyar dolara ulaşmak. Savunma sanayi, turizm enerji ve ulaşım alanlarındaki ilişkilerimizi ele alma fırsatı bulduk. Savunma sanayi ilişkilerimizi ilerletmek için her türlü imkan elimizin altında. Altay tankı projesi önemli bir örnek.



THY'nin Seul'e haftada 11 olan sefer sayısını artırmak istediğimizi söyledik.



Kuzey Kore ile ilgili gelişmeler de gündemimizde. Kore yarımadasında kalıcı barış ve istikrarın tesisini arzu ediyoruz. Bu kapsamdaki çabaları destekliyoruz.

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