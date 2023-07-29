Bakan Koca duyurdu! Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi

"SAĞLIK HİZMET SUNUMUNDA ÖRTÜLÜ VE AÇIK REKLAM YAPILMASI YASAKLANDI"

Yönetmeliğe göre; sağlık hizmet sunumunda örtülü veya açık reklam yapılması ve yaptırılması yasaklandı. Tanıtım ve bilgilendirmelerde; genel ahlaka, tıbbi deontoloji ve meslek etiği kurallarına uyulması zorunlu kılındı. Sağlık hizmet sunumuyla ilgili bilgilendirmeler, sadece konusunda hukuken yetkili sağlık meslek mensupları tarafından yapılabilecek.