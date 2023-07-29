Erdoğan cemevinde iftara katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem Ayı'nın 10. gününde Pendik'te bulunan Ali Baba Cemevi'ni ziyaret ederek Alevi dedeleri ve vatandaşlarla iftarda buluştu. Erdoğan, sosyal medya hesabından da "Milletimizin ve İslam âleminin aşure gününü tebrik ediyor, muharrem ayının tüm insanlığa huzur ve bereket getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Şehadetlerinin yıldönümünde Hazreti Hüseyin Efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmetle, kemal-i edeple yad ediyorum" paylaşımı yaptı. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ise, "Aşure aşının şifası, kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi güçlendirsin" dedi.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İslam tarihinin en hazin olaylarından biri olan Kerbela faciası, dünyanın neresinde olursa olsun, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun ümmet-i Muhammed'in ortak matemi, ortak acısıdır. Bugün bizlere düşen, öncelikle Kur'an ve sünnetin rehberliğinde güçlü bir kardeşlik bilinci geliştirmektir" dedi.