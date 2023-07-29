Mevkidaşına açık açık iletti: Bakan Fidan’dan Danimarka’da Kur’an-ı Kerim yakılmasına tepki

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile bugün (29 Temmuz) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Bakan Fidan, Danimarka'da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden ve süreklilik kazanan alçak saldırılar kınandı.

Bakan Fidan devamla, Avrupa'daki İslam karşıtlığının alarm verici seviyeye ulaştığını, hatta bunun bir salgın haline gelmiş olduğunu vurgulayarak, ifade özgürlüğü adı altında söz konusu eylemlere izin verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bakan Fidan ayrıca, bu saldırıların önlenmesi için Danimarka hükümetinin derhal harekete geçmesini de söyledi.

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