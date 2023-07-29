MİT’ten terör örgütüne darbe

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İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK-YBŞ Sincar eyalet sorumlularından Zagros Çekdar kod adlı Mesut Celal Osman'ı etkisiz hale getirdi. 2010'da Suriye'de örgüte katılan terörist Osman, 5 yıl örgütün gençlik faaliyetlerinde yer aldıktan sonra Irak'ın kuzeyinde silahlı eğitim alıp Suriye'ye döndü. Silah zoruyla örgüte kattığı gençlere, güvenlik güçlerimize karşı saldırı talimatını veren terörist, Hanesor ve Kerse'deki Serhat Tugayı'nın başına geçti.
Yerel halkı güç kullanarak sindirmeye çalışan Osman, örgütün zayıfladığı Sincar'daki saha ajanlarına karşı alacakları tedbirlerin görüşüleceği toplantıya giderken MİT tarafından etkisiz hale getirildi. Öte yandan DEAŞ terör örgütünün önemli isimlerinden Lübnan uyruklu A.A., Amasya'da yakalandı.