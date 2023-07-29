Prof. Dr. Levent Kurnaz açıkladı... Küresel kaynama dönemi ne demek? Dünyayı neler bekliyor?

YENİ BİR SICAKLIK REKORU GELİYOR MU?

En sıcak günü gördüğümüz konusunda emin değilim. Biliriz ki, Temmuz ayının sonu, Ağustos ayının ilk ve ikinci haftası en sıcak günleri yaşarız. Ondan sonra hava serinler. Bu yüzden biliyoruz ki o sıcak dönemin tam orta göbeğindeyiz. Okyanus akıntılarından gelen etkiler var. Onları daha yeni hissediyoruz Türkiye'de.

ATLAS OKYANUNSU'NUN ILIMANLAŞTIRICI KÖRFEZ AKINTISININ GULFSTREAM ÇÖKECEK Mİ?

Böyle bir çökmenin olması mümkün değil. Gulfstream'ın temelinde olan okyanus akıntılarının o derece büyük bir değişiklik geçirmesi kısa vadede olacak bir şey değil. O haberlere konu olan makale diyor ki, 2025 ile 2095 arasında bir zamanda bu değişiklik olabilir. O makale haberleştirilirken hemen 2025'te çökecek demek doğru değil. Şu anda böyle bir bilimsel ölçüm de yok. Günlük hayatta çok uykumuzu kaçırmaya değecek bir konu değil. İklim değişikliği ile gelen daha önemli problemler var.