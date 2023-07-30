CHP-Medya ilişkisi ifşa oldu cemiyet kafasını kuma gömdü

CHP'nin birçok muhalif kanalı finanse ettiğinin parti yöneticileri tarafından da itiraf edilmesine karşın meslek kuruluşları sessizliğini koruyor. Halk TV ve CHP'nin arasındaki anlaşmanın bozulmasıyla başlayan ifşa sürecinin üzerinden 1 hafta geçerken, gazetemizin açıklama talebinde bulunduğu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ise sorumuza 5 gündür yanıt vermiş değil.Gazetemizin aradığı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, "Türk basınına yıllarınızı vermiş bir isim olarak muhalif medyadaki para iddialarıyla ilgili bir açıklamanız olacak mı?" sorumuza cevap vermekten kaçındı. TGC olarak daha sonra açıklama yapacaklarını söylemekle yetinen Olcayto'dan da Cemiyet'ten de 5 gündür herhangi bir açıklama gelmedi.Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Disk Basın İş, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Gazeteciler Cemiyeti de günlerdir açıklama yapmaktan imtina ediyorlar.