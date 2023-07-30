Yerel seçim öncesi eli yüksekten açtılar

EskiCHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı bir programda, "Siyasette matematik hiç tutmamıştır. Tutmuş olsaydı biz ittifakla yüzde 60 oy almamız gerekiyordu. CHP, büyükşehirlerde zaten tek başına girecek. Belli yerlerde lokal ittifaklar olabilir. Onun dışında çok büyük ittifakların olabileceğini sanmıyorum. CHP yoluna devam edecek" dedi. Tekin, HDP ve İyi Parti seçmeninin oyu olmadan da büyükşehirleri kazanabileceklerini vurguladı.İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da pazarlığı en yukarıdan açarak "Seçim işbirliğimiz bitti. Taktiksel bir birlik. Pusula da artık işlevini kaybetti. Şimdi artık önümüzde yeni bir dönem var. İyi Parti'nin elbette ana amacı seçimlere 81 ilde adaylarımızla kenetlenerek girmeyi başarmaktır" sözleriyle "İttifak yapmayacağız" mesajı verdi.