7’li koalisyonda yerel seçim çatlağı! Küfürbaz Lütfü’den 3 büyükşehir mesajı

İYİ PARTİ'DEN YEREL SEÇİMLERDE İŞ BİRLİĞİNE RET!

Genel seçimler sonrasında CHP ve İYİ Parti arasındaki ittifakta gerginlikler yaşanmaya devam ediyor. İYİ Partili isimlerin birçoğu, yeniden 8'li koalisyon ile birlikte hareket etmeye karşı çıktı. İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu da önceki gün verdiği röportajda, "CHP'nin bize hiç faydası olmadı" diyerek dert yandı. Yerel seçimlerde AK Parti ile MHP'nin desteklenmesi gerektiğini söyleyen Nebi Hatipoğlu, CHP'yi suçlayarak "Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen yaşlandı. Yeni dönemde Eskişehir'e ne verebilir? Nobran tavırla karşılaştık her yerde, her alanda. Bize Eskişehir'de hiçbir destek vermediler ki biz onlara çok verdik. CHP-İYİ Parti iş birliğinde kaybeden hep biz oluyoruz. Bence artık bu bizim adımıza işlevsiz ortaklığa son verme zamanı geldi" diye dert yandı.

İYİ PARTİ'NİN KENDİ ADAYLARIYLA SEÇİME GİRECEĞİNİN MESAJINI VERDİ

Bu kez açıklama partinin ağır toplarından şehit yakınına ettiği küfür ile hatırlanan Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'dan geldi. Türkkan 3 büyükşehir dahil 78 ilde İYİ Parti'nin kendi adaylarıyla seçime gireceğinin mesajını verdi. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İYİ Parti; İstanbul, Ankara, İzmir'in de içinde bulunduğu Büyükşehirlerde ve diğer78 il, 922 ilçe, 386 belde belediyesinde seçime girerek müstakil parti olma yolunda mesafe kaydetme imkanı bulacaktır."