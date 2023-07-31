7’li koalisyonda yerel seçim çatlağı! Küfürbaz Lütfü’den 3 büyükşehir mesajı

14 Mayıs'ta birinci, 28 Mayıs'ta ikinci turu gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesi 7'li koalisyonu kaosa sürükledi.
7'li koalisyon masası iki hafta arayla yaşadığı iki seçim hezimetinden sonra dağıldı. Dağılmayı İYİ Parti'nin en yetkili isimlerinden biri olan Uğur Poyraz, 28 Mayıs itibariyle seçim ittifakı bitmiştir sözleriyle duyurmuştu.
"28 MAYIS İTİBARİYLE SEÇİM İTTİFAKI BİTMİŞTİR"
İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, katıldığı bir canlı yayın programında Millet İttfakı'nın bittiğini açıkladı.
Poyraz şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bu ittifakın adı seçim ittifakıdır. Seçim bittiği zaman ittifak durumu ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs genel seçimleri bitti. İttifak tamamlanmıştır. Seçim bitmiştir. Cumhurbaşkanı müşterek adayımız sayı Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'a kalan ikinci turu için de ittifakın içinde partiler mücadelelerini vermiştir. 28 Mayıs itibarıyla da seçim ittifakı bitmiştir."
"ŞUAN İŞBİRLİĞİNİ GEREKTİRECEK KONU YOK"
Öte yandan, iki hafta arayla iki seçim yenilgisi alan 8'li koalisyonda ittifakın bittiğine dair mesajlar peşi sıra gelmeye devam ediyor. Son olarak İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, "Şu an itibarıyla gündemde iş birliği yapacak herhangi bir konu söz konusu değildir." şeklinde konuştu.
İYİ PARTİ'DEN YEREL SEÇİMLERDE İŞ BİRLİĞİNE RET!
Genel seçimler sonrasında CHP ve İYİ Parti arasındaki ittifakta gerginlikler yaşanmaya devam ediyor. İYİ Partili isimlerin birçoğu, yeniden 8'li koalisyon ile birlikte hareket etmeye karşı çıktı. İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu da önceki gün verdiği röportajda, "CHP'nin bize hiç faydası olmadı" diyerek dert yandı. Yerel seçimlerde AK Parti ile MHP'nin desteklenmesi gerektiğini söyleyen Nebi Hatipoğlu, CHP'yi suçlayarak "Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen yaşlandı. Yeni dönemde Eskişehir'e ne verebilir? Nobran tavırla karşılaştık her yerde, her alanda. Bize Eskişehir'de hiçbir destek vermediler ki biz onlara çok verdik. CHP-İYİ Parti iş birliğinde kaybeden hep biz oluyoruz. Bence artık bu bizim adımıza işlevsiz ortaklığa son verme zamanı geldi" diye dert yandı.
İYİ PARTİ'NİN KENDİ ADAYLARIYLA SEÇİME GİRECEĞİNİN MESAJINI VERDİ
Bu kez açıklama partinin ağır toplarından şehit yakınına ettiği küfür ile hatırlanan Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'dan geldi. Türkkan 3 büyükşehir dahil 78 ilde İYİ Parti'nin kendi adaylarıyla seçime gireceğinin mesajını verdi. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İYİ Parti; İstanbul, Ankara, İzmir'in de içinde bulunduğu Büyükşehirlerde ve diğer78 il, 922 ilçe, 386 belde belediyesinde seçime girerek müstakil parti olma yolunda mesafe kaydetme imkanı bulacaktır."