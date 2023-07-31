Bakan Tunç: İnanç özgürlüğü anlamında önemli mesafeler aldık

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi. İl protokolünce havalimanında karşılanan Bakan Tunç, Cem Kültür Vakfı tarafından düzenlenen 19'uncu aşure programına katıldı. Programa Vali Dr. Ömer Toraman, Elazığ milletvekilleri, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, il protokolü, siyasi parti il başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan Bakan Tunç, Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bayram Veli gibi manevi dinamiklerin, gönül sultanlarının hizmetleri ve eserleriyle hakkı, hakikati, doğruyu göstermekten başka bir gayret içine girmediğini ifade ederek, "Sevginize, muhabbetinize ortak olmaya geldik. Biz bu mekanları Hazreti Peygamber'e ve ehlibeytine gönülden muhabbet duyanların evi olarak görüyoruz. Hazreti Peygamber'in, öpüp koklamaya doyamadığı, üzerlerine titrediği, bizlere birer kutup yıldızı, birer örnek şahsiyet olarak emanet ettiği Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin, ne acıdır ki 72 ehlibeytiyle birlikte katledilmişlerdi. Biz onları gönülden seviyoruz, onlara zulmedenleri Rabbimize havale ediyoruz. Kerbela'nın acısını her daim yüreğimizde hissediyoruz. Şu nokta çok önemli, Hazreti Hüseyin de Hazreti Hasan da ve ehlibeyti de hayatları boyunca asla tefrikanın tarafında olmadılar. Müslümanların arasında tefrika çıkarmaya çalışanlara rağmen onlar, vahdetten, birlikten, kardeşlikten asla taviz vermediler. Bize düşen de bu nebevi tavrı devam ettirmek, bu nebevi çizgide dosdoğru yürümektir, sinemizi yaralayan ortak acılarımızdan ayrılık çıkarmak isteyenlere asla fırsat vermeden kardeşliğimizi, uhuvvetimizi, birliğimizi daha da pekiştirmektir" dedi.