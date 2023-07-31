Haberler Gündem Haberleri Bakan Yerlikaya duyurdu! Lice'de terör örgütüne 11 milyar TL'lik darbe
Giriş Tarihi: 31.7.2023 18:59 Son Güncelleme: 31.7.2023 19:03

Bakan Yerlikaya duyurdu! Lice'de terör örgütüne 11 milyar TL'lik darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 114 kilo toz esrar, 299 kilo kubar esrar, 3 milyon 143 bin 50 kök kenevir ve 415 bin kök skunk ele geçirildiğini ve böylece terör örgütünün 11 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesinin engellendiğini duyurdu.

AA
Bakan Yerlikaya duyurdu! Lice’de terör örgütüne 11 milyar TL’lik darbe

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütünün uyuşturucudan elde ettiği geliri engellemek amacıyla Lice kırsalında "Narkoterör Operasyonu" düzenlendiğini bildirdi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE 11 MİLYARLIK DARBE

Operasyonda yakalanan uyuşturucu ile terör örgütünün 11 milyar lira yasa dışı gelir elde etmesinin engellendiğini belirten Yerlikaya, "Operasyon sonucunda, 114 kilogram toz esrar, 299 kilogram kubar esrar, 3 milyon 143 bin 50 kök kenevir ile 415 bin kök skunk ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Yerlikaya duyurdu! Lice'de terör örgütüne 11 milyar TL'lik darbe
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA