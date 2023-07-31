CHP fonu kesti, HALK TV geri vites yaptı: Bu İYİ Parti’nin hatasıydı...

"'KAZANAMAYACAK ADAY' DAMGASI VURMASI İYİ PARTİ'NİN EN ÖNEMLİ HATALARINDAN BİRİ"

İYİ Parti'nin beklenenin çok altında oy aldığını ve Kılıçdaroğlu'nun kazanması için yeterli katkıyı veremediğini kabul etmesi gerektiğini söyleyen Bila, şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti'nin beklenen oyu alamamasının nedeni CHP ile ittifak yapması değil ittifakın gereğini yeterince yapamamasıdır. Millet İttifakı'nın ikinci büyük kurucu partisi olarak, ittifakın büyük kurucu ortağı olan CHP'nin lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına başından beri karşı çıkıp, 'kazanamayacak aday' damgası vurması İYİ Parti'nin en önemli hatalarından biridir. Bu tutumuyla kendi tabanında, Kılıçdaroğlu hakkında ciddi tereddüt yaratmak yanlış olmuştur. Ayrıca Akşener'in çok sert bir söylemle masadan kalkması, sonra Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı yardımcılığı karşılığında yeniden masaya oturması yarattığı tahribatı onarmaya yetmemiştir. Bu tutum Millet İttifakı'nda özellikle İYİ Parti tabanında önemli kayıplara neden olmuştur. Bu keskin dönüşler İYİ Parti tabanında güvensizliğe neden olmuş ve beklenen oyu alamamıştır."